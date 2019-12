Commotie rond Huis van Waalwijk blijft: al ruim 1800 mensen steunen actie

De gemeente Waalwijk probeert de onrust wat weg te nemen. Het is volgens het college helemaal nog niet zeker dat de kelderverdieping van het Huis van Waalwijk in handen komt van schoenenbedrijf Nubikk, zoals gevreesd. ,,Er zijn nog geen contracten getekend”, benadrukt het.

Grote zorgen

Of de kou daarmee uit de lucht is, is nog zeer de vraag. De stichting Huis van Waalwijk maakt zich grote zorgen over de toekomst van het monumentale complex aan het Raadhuisplein. Volgens haar heeft de gemeente serieuze plannen om de kelder te verhuren aan het snel groeiende Nubikk, dat zijn hoofdkantoor in de zijvleugel heeft.