Compleet nieuw d’Oultremont College kan er over paar jaar staan. Kosten 19,4 miljoen euro

Woontoren langs A59 is voer voor discussie: aanwinst of bedreiging voor de skyline van Waalwijk?

WAALWIJK - Een veertig meter hoge woontoren is één van de blikvangers bij het ambitieuze plan voor de Gedempte Haven in Waalwijk. Het gebouw is al nu goed voor discussie. Is dit een aanwinst of bedreiging voor de skyline van Waalwijk?

12 januari