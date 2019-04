Complete keuken gedumpt in Waspik: ‘Iemand net een verbouwing achter de rug?’

Visserij- en cultuurhis­to­risch museum in Woudrichem heropend

16:56 WOUDRICHEM - Het Visserij- en cultuurhistorisch museum in Woudrichem is ontwaakt uit de winterslaap. Maar in tegenstelling tot vorige winters is er in deze periode veel gebeurd. Veel werk is verzet om het museum nog aantrekkelijker te maken. Van een winterslaap was eigenlijk geen sprake.