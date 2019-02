Containerhaven Waalwijk stap dichterbij: twaalf bedrijven willen de klus klaren

Bluswater niet in het riool, maar naar de afvalver­wer­ker

20 februari WERKENDAM - Een grote brand in Tilburg, een drugsdumping in Oisterwijk of een lading zetmeel op de A27. Grote kans dat de wagens van ADJ Milieutechniek uit Werkendam opduiken om de rotzooi op te ruimen. Dat doen ze ruim drieduizend keer per jaar.