Containerwagen botst tegen viaduct in Waalwijk

Ander viaduct

In Waalwijk rijden vrachtwagens vaker tegen een viaduct, maar dit keer gaat het om een andere plek. Er is in Nederland geen viaduct waar zich zo veel vrachtwagens vastrijden als dat onder de A59 aan de Hertog Janstraat in Waalwijk. Zijn die truckers nou zo dom of is dat viaduct zo laag? Sinds vorige maand weten we het!