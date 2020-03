ContourdeTwern sluit buurthuizen en wijkcentra: strijd tegen vereenzaming en verveling gaat door

WAALWIJK/TILBURG - Ook de buurthuizen en wijkcentra van ContourdeTwern zijn tot 6 april gesloten in verband met het coronavirus. De Midden-Brabantse welzijnsorganisatie blijft achter de schermen wel hard aan het werk. Ze wil voorkomen dat ouderen en kwetsbare personen vereenzamen. Een ander belangrijk aandachtspunt is de dreigende verveling onder jongeren.

Voor het weekend was de inzet van ContourdeTwern om de buurthuizen en wijkcentra nog zoveel mogelijk open te houden voor inloop en kleinschalige ontmoeting. Door de strengere regels rond het coronavirus is besloten die centra nu toch te sluiten. Er is overleg met medegebruikers van deze gebouwen zoals bijvoorbeeld bibliotheken, kinderopvangorganisaties en prikposten, om te kijken hoe hun medewerkers en klanten nog toegang kunnen krijgen.

Hulp op afstand

ContourdeTwern is nu druk bezig met het inrichten van nieuwe dienstverlening op afstand. Ze doet dat in overleg met de GGD en Thebe. Zo wordt gekeken naar het telefonisch benaderen van vaste bezoekers van de centra of mensen die eenzaam of hulpbehoevend zijn, of thuis zitten door ziekte.

Medewerkers kunnen door zo'n telefoongesprek inschatten welke hulp en ondersteuning nodig is. Dat kan variëren van een praatje, tot het doen van boodschappen of afleveren van medicijnen.

Het jongerenwerk van ContourdeTwern, R-Newt, wil verder voorkomen dat de jeugd die nu thuis zit, zich gaat vervelen. Mogelijk worden online activiteiten aangeboden. Daarnaast blijven jongerenwerkers zoveel mogelijk digitaal en telefonisch bereikbaar voor jongeren met een hulpvraag.

Via social media en website houdt ContourdeTwern mensen op de hoogte van de nieuwe diensten.

Problemen en wat dan?

Het AdviesPunt, normaal gesproken benaderbaar voor inwoners van Tilburg voor onder meer hulp en verwijzing, blijft opengesteld als centraal meldpunt voor inwoners van alle aangesloten gemeenten bij ContourdeTwern, waaronder Waalwijk, Loon op Zand en Heusden.