Controle op adressen van arbeidsmigranten: in één klap 148 inwoners erbij

Heusden is volop bezig de huisvesting van arbeidsmigranten in goede banen te leiden, onder meer door meer mogelijkheden te bieden voor huisvesting, die ook goed en veilig moet zijn. Heusden wil regelmatig in beeld hebben hoe de vlag erbij hangt als het gaat om aantallen arbeidsmigranten, hun woonomstandigheden en dat soort zaken. Heusden schakelt voor dat onderzoek Bureau Legitiem in.

In juni en juli namen medewerkers van Legitiem een kijkje op 171 adressen waarvan Heusden wist of vermoedde dat er arbeidsmigranten wonen. Op 28 plaatsen troffen ze helemaal niemand aan, daar gaan ze volgens Blankers binnenkort opnieuw kijken.

Niemand naar binnen

Op de 143 plaatsen waar wel iemand thuis was, bleken 684 arbeidsmigranten te wonen, gemiddeld dus bijna 4,8 per adres. Op 46 plaatsen woonden in totaal 148 mensen die nog niet officieel stonden ingeschreven in Heusden, terwijl dat wel zou moeten. Overigens hoeven mensen zich pas na vier maanden in te schrijven bij de gemeente. ,,In één rondje 148 nieuwe inwoners erbij is best veel”, vindt wethouder Blankers. ,,Dan blijkt ook wel dat we lang nog niet alles weten en dat het de moeite loont om af en toe eens langs te gaan.”

Nergens troffen de controleurs onveilige situaties aan of andere omstandigheden die nopen tot direct ingrijpen. Heusden is in z’n algemeenheid best te spreken over de medewerking van bedrijven, arbeidsmigranten zelf en buurtbewoners. Met uitzondering dan van twee uitzendbureau’s. Zij gaven volgens de gemeente instructies aan bewoners om niemand binnen te laten. ,,Met hen gaan we nog wel om tafel”, reageert Blankers. ,,Wie normaal z’n werk doet heeft niets te verbergen. Misschien is dat hier ook wel zo maar dat hoor ik graag van ze zelf.”

Vergunning nodig

Onderdeel van het nieuwe beleid is dat Heusden wil weten waar arbeidsmigranten wonen, vandaar dat voortaan altijd een vergunning nodig is. Huisvesting op het terrein van (agrarische) werkgevers heeft de absolute voorkeur. Daarna geconcentreerde huisvesting aan de rand van een aantal specifieke bedrijventerreinen of in de lintbebouwing van dorpen. Huisvesting in woonstraten staat op plek drie. Daar zijn dan weer de nodige voorwaarden aan verbonden als het gaat om aantallen woningen in een straat en aantallen bewoners.

In Hart van Brabant, waaronder ook Heusden, Waalwijk en Loon op Zand vallen, werken zo’n 16.000 arbeidsmigranten. Ze zijn actief in onder meer landbouw, logistiek, groothandel, voedingsindustrie, de bouw en de (metaal)techniek.