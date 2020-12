Controle op verkeerd afval in de kliko lijkt te helpen

video Ook auto met paarden­trai­ler in brand gestoken in Veen

27 december VEEN - Afgelopen zaterdagnacht was het zeker twee keer raak op de beruchte kruising in Veen. Nadat de politie een in brand gestoken auto had geblust, konden zij een paar uur later weer een brand blussen. Ook een auto met paardentrailer werd namelijk in brand gestoken.