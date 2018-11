Corné en Roy uit Drunen winnen House Rules NL en maken hun droom waar: ‘Ons kindje gaat er komen!’

Eindelijk komt de lang gekoesterde droom uit voor Corné (37) en Roy (30) uit Drunen. Met het winnen van het Net5-programma House Rules NL winnen ze twee jaar lang hypotheek vrij wonen en kunnen ze met het besparen van het geld alles in gang zetten om een kindje te krijgen. ,,Het eerste wat er door me heen ging? Ons kindje gaat er komen!”

In House Rules NL moeten vijf stellen elkaars huis verbouwen. Ze moeten zich dan wel aan de ‘House Rules’ (woonwensen) van de huiseigenaren houden. Hoe goed ze het hebben gedaan, wordt bepaald door een vakjury en de kijkers thuis. Zij geven cijfers voor de verbouwingen en het stel met de slechtste cijfers moet het spel verlaten. De winnaar wint twee jaar lang hypotheekvrij wonen.

Kwaliteit en creativiteit

In de live-uitzending van woensdagavond was de spanning goed merkbaar. Roy en Corné zaten als Team Rood tegenover hun geduchte tegenstanders van Team Blauw, Mark en Irini uit Heerde. Beide teams werden geprezen om hun kwaliteit en creativiteit. Na uitvoerig juryberaad en het tellen van de stemmen kwam dan eindelijk het verlossende antwoord: Team Rood wint met 61 procent! ,,Het besef is er nog steeds niet helemaal", vertelt Roy vanuit de auto. ,,Ik kon het niet geloven. Ons kindje gaat er gewoon komen!”

Alle spanning en stress viel in een paar seconden van hun schouders. De deelnemers van het programma waren van juni tot en met oktober met elkaars huizen bezig en dat zorgde voor nieuwe hechte vriendschappen. ,,Dat maakte de finale ook zo mooi", zegt Roy. ,,Iedereen was er weer. We hebben herinneringen opgehaald en konden dat meteen delen met vrienden en familie die aanwezig waren.” Haat en nijd was er niet volgens het stel. “Iedereen gunde het elkaar.”

Jury-oordeel

De vakjury was over beide finalisten bijzonder kritisch. Zo zouden Corné en Roy niet de juiste kleurencombinatie hebben gebruikt in de woonkamer en was de afwerking niet altijd in orde. Wel waren ze lovend over de zelfgebouwde wandkast die tegelijk als opbergruimte dient. ,,We hadden wel een iets hogere beoordeling verwacht. Juist omdat we over alles heel goed hebben nagedacht, maar dat deert niet", zegt Roy. ,,De eigenares van het huis was er zó ontzettend blij mee. Dat is het belangrijkste.”