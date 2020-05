Corona-controles in Waalwijk blijven nodig: 'Mensen worden nonchalanter’

Negen bibliothe­ken in en rond Tilburg openen maandag weer

10:50 TILBURG - Negen van de vijftien vestigingen van Bibliotheek Midden-Brabant gaan maandag weer open. Maar vooralsnog uitsluitend voor uitlenen en inleveren, en veelal slechts na de middag. Alleen de bieb in de LocHal in Tilburg is om 9 uur weer geopend.