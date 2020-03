Corona: Duinrand gooit de verwenmand in de strijd

Niet afwassen

Op de website van Duinrand staan alle menu's. ,,Of je bij ons dineert, of thuis: daar doen we geen concessies aan. Alles is dus mogelijk." Maar reikwijdte is wel beperkt. ,,We bezorgen tot in Kaatsheuvel en Vlijmen. De kwaliteit moet wel worden gegarandeerd." Afwassen is niet nodig. ,,Dat hoort niet bij een etentje."