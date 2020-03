Corona in de bouw? Hoesters worden onverbiddelijk gemeld bij de uitvoerder

Corona en werken in de bouw, is dat ingewikkeld? Bij het Geerpark in Vlijmen nemen de bouwvakkers in ieder geval geen risico.

Schaften in tijden van corona is niet zo moeilijk. ,,Meestal gaan we alleen of met z’n tweeën in een lege woning zitten”, zegt Ruud Maton. Hij staat een mooie rondboog te metselen boven een voordeur aan het Geerpark in Vlijmen. Dat beeld van rijen schaftende bouwvakkers is sowieso achterhaald blijkt. ,,Veel van ons zijn zzp’ers. Maar we gaan nu wel een stuk verder uit elkaar zitten.”

‘Ook wij hebben handzeep en hygiënische doekjes’

Maar dat er rekening wordt gehouden met corona is zeker. ,,Ook wij hebben handzeep, hygiënische doekjes. En als er iemand hoest of niest dan moet je dat melden bij de uitvoerder. Dan word je weggestuurd. Dat is ook gebeurd.”

Is het dan echt zo dat je in de stoere bouwwereld de klikspaan moet uithangen? ,,Zo hebben we het afgesproken. Je hebt erbij die het allemaal niet zo serieus nemen zijn. Ik heb geen zin in dat ik de pisang ben omdat een ander laconiek is.”

Op de steiger boven verschijnen de timmermannen Gerwin van Alebeek en Arian de Hoon. ,,Wij zijn aan het stellen”, zegt Gerwin. ,,Dat is behoorlijk moeilijk in je eentje, dus nemen maar langere stellatten.”

‘Dat wc-papier is net schuurpapier, dat wil niemand hebben’

,,Weet je wat mij trouwens opvalt, overal wordt handzeep en pleepapier gejat, maar niet bij ons”, bedenkt Ruud. Arian weet wel waardoor dat komt. ,,Dat wc-papier is net schuurpapier, dat wil niemand hebben.”

Volledig scherm Arian de Hoon (r) en Gerwin van Alebeek (l); timmermannen aan het Geerpark. © Gert-Jan Buijs

En handen wassen doen ze ook een stuk meer dan anders. ,,Je moest eens weten hoeveel mensen die deurklinken in hun handen hebben gehad.”