Corona mag centrumplan Waalwijk niet vertragen: ‘Juist nú moet het gas erop’

WAALWIJK - De inkt van het actieplan voor het aantrekkelijker maken van het centrum van Waalwijk was amper droog en daar was corona. Einde investeringsplan? ,,Zeker niet", adviseert retailstrateeg Tony Wijntuin. ,,Juist nu moet het gas erop.”

Het advies in februari was helder. Ondernemers in Waalwijk: jullie moeten nú investeren in het centrum. Twee miljoen verspreid over vijf jaar. ,,Een tweede kans komt er niet", zei de door ondernemers en gemeente ingehuurde retailstrateeg Tony Wijntuin.

Twee weken later brak het virus uit en hebben ondernemers in het centrum van Waalwijk iets anders aan hun hoofd. Miljoenen investeren? Nu even niet, begrijpt Wijntuin. ,,De eerste prioriteit van ondernemers is nu overleven. Hoe kom ik deze periode door? Dat is logisch, zou ik als ondernemer ook doen.”

Stilstaan is geen optie

Toch is stilstaan geen optie, vindt hij. ,,Wat mij betreft moet het gaspedaal nu juist dieper worden ingedrukt.”

Quote Ik kan niet in de gemeente­lij­ke portemon­nee kijken, maar Waalwijk moet zijn verantwoor­de­lijk­heid nemen. Tony Wijntuin, retailstrateeg

Nood breekt wet, zegt Wijntuin. De gemeente is aan zet. ,,Ik kan niet in de gemeentelijke portemonnee kijken, maar Waalwijk moet zijn verantwoordelijkheid nemen. De gemeente is nu echt de partij die ondernemers ruimte moet bieden en op korte termijn antwoord moet geven op de vraag: hoe overleef ik corona?”

Corona kan alles stilleggen. Als Waalwijk niet uitkijkt, ligt het centrumplan straks ergens onderin een la. Dat zou het slechtste scenario zijn, zegt Wijntuin. ,,Alles wat moest gebeuren om het centrum van Waalwijk aantrekkelijker te maken, is nu helemaal belangrijk geworden. De urgentie is alleen maar groter geworden.”

Quote Alles wat moest gebeuren om het centrum van Waalwijk aantrekke­lij­ker te maken, is nu helemaal belangrijk geworden. Tony Wijntuin, retailstrateeg

Het aantal passanten in Waalwijk is de afgelopen jaren drastisch verminderd. Die bezoekers moeten terug. ,,Probeer potjes te vinden, haal budgetten naar voren”, zegt hij tegen de gemeente. ,,Doe iets. Andere steden doen dat ook. Zorg dat je ondernemers maximaal faciliteert, en dat hoeft niet alleen met geld.”

Sneller besluiten nemen

Gemeenten moeten juist in tijden van crisis drempels wegnemen, sneller besluiten nemen. ,,Gelukkig gebeurt dat nu ook. Kijk naar de uitbreiding van de terrassen. Discussies die soms maanden, jaren duren, kunnen nu ineens in een paar weken geregeld zijn.”

Verlaag ook de drempel voor mensen om naar de stad te komen, zegt Wijntuin. ,,Zorg voor duidelijke looplijnen in de stad, handgel voor hygiëne, maakt de openbare ruimte aantrekkelijker en geef mensen meer ruimte zodat ze zich veilig voelen.”

Goede hoop

Uiteindelijk zullen gemeenten en ondernemers elkaar de crisis moeten doorhelpen. Wijntuin heeft goede hoop dat dat ook gaat gebeuren. ,,Je ziet dat er door zo'n crisis ook een nieuwe situatie ontstaat. Ondernemers gaan beter samenwerken, ze zoeken elkaar op, leren van elkaar. Neem het plan een gezamenlijk terras te maken en de inkomsten te delen. Dat was voor corona ondenkbaar geweest. Er ontstaan initiatieven als Koop Lokaal. Houd dat vast, bedenk iets.” Ook vastgoedeigenaren denken mee, ziet Wijntuin. ,,Natuurlijk zijn er vastgoedeigenaren die niet willen bewegen, maar de meeste willen echt maatwerk leveren, vragen zich af: hoe kan ik mijn huurder helpen?”

Corona gaat ook weer landen, zegt Wijntuin. De maatschappij gaat zich zetten naar de nieuwe regels, de 1,5 metersamenleving. ,,Linksom of rechtsom, de situatie zal stabiliseren. Zorg er als gemeente dan voor dat jouw stad voorbereid is. Dat de openbare ruimte aantrekkelijk is, dat jouw stad een centrum heeft waar mensen naar toe willen komen.”

Creatief