Corona ook terug in Eikendonk: meeste besmettingen in gemeente Heusden

,,We doen er alles aan om dit te voorkomen, maar de besmettingen in Nederland lopen op en helaas worden ook wij geraakt", zegt stichting Schakelring, waaronder de zorgcentra vallen.

Veel besmettingen in Heusden

In de gemeente Heusden zijn de afgelopen twee weken twintig nieuwe besmettingen vastgesteld. Dat is veel in verhouding met de regio. In verhouding met het aantal inwoners werden er in de provincie Noord-Brabant alleen in Breda, Bergen op Zoom, Roosendaal en Alphen-Chaam nog meer besmettingen vastgesteld.