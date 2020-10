‘Corona-post voor Elshout en Drunen te ver weg’

DRUNEN/ELSHOUT- Het is ronduit onwenselijk dat inwoners van Drunen en Elshout met coronaverschijnselen ‘s avonds, ‘s nachts en in de weekenden naar de huisartsenpost in Tilburg moeten, en niet langer terechtkunnen bij de post in Den Bosch, die veel dichterbij is. Zij moeten de vrije keuze krijgen zich ook daar te melden.

Dat stelt Gemeentebelangen in vragen aan burgemeester en wethouders van Heusden. De partij wil dat de gemeente op zeer korte termijn gaat overleggen met de huisartsenorganisaties om de inwoners van Elshout en Drunen met onmiddellijke ingang de vrije keuze te geven tussen de huisartsenposten in Tilburg en Den Bosch, in geval van coronaverschijnselen of verdenking.

Fractievoorzitter Caspar van den Brandt vindt het niet bepaald in het belang van de patiënten dat zij vanuit Elshout en Drunen verplicht zijn naar de post in Tilburg te gaan, terwijl de post in Den Bosch, die ook is ingericht op ‘corona-opvang’, veel dichterbij is.

Om nog maar te zwijgen van de situatie die ontstaat als mensen in geval van ernstige verschijnselen naar een ziekenhuis van eerste keuze moeten worden overgebracht. Dat is bijna altijd het Jeroen Bosch in Den Bosch. Dat betekent dat ze vanuit de post in Tilburg terug moeten richting Den Bosch, of zelfs dat een ambulance deze mensen vanuit Tilburg naar Den Bosch moet brengen. Terwijl de post in Den Bosch bij het ziekenhuis zit.

Post Waalwijk te klein geworden

De post in Waalwijk was tijdens de eerste coronagolf aangewezen als huisartsenpost voor coronapatiënten. Maar door het toenemend aantal patiënten is die post te klein geworden. In Tilburg is meer capaciteit. Daardoor kan het huisartsenteam patiënten sneller helpen en ze beter in de gaten houden terwijl ze wachten op het consult of op een ambulance.

Gemeentebelangen trok eerder dit jaar ook al aan de bel toen duidelijk werd dat de huisartsenpost bij het TweeStedenziekenhuis in Waalwijk in de nachtelijke uren (tussen 23.00 en 7.00 uur) dicht ging. Patiënten uit Drunen en Elshout zijn daardoor op die tijdstippen al aangewezen op de post in Tilburg.