Corona: raad Heusden alleen via internet te volgen

VIDEO Twee verdachten opgepakt in Tilburg na overval op Albert Heijn in Kaatsheu­vel

9:14 KAATSHEUVEL - Bij een overval op de Albert Heijn aan de Gasthuisstraat in Kaatsheuvel is dinsdagavond geld buitgemaakt. Er raakte niemand gewond. De politie heeft later op de avond twee verdachten aangehouden.