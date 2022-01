Corona treft scholen in regio: klassen naar huis gestuurd, De Overlaat zelfs helemaal dicht

Zoektocht naar vermiste Belgische jongen (4) en oppas (34) in Sprang-Capelle tevergeefs, verdachte later elders aangehou­den

SPRANG-CAPELLE - De politie heeft de 34-jarige Dave de K., die eerder deze maand met de 4-jarige Dean Verberckmoes uit Sint-Niklaas verdween, maandagavond aangehouden in Meerkerk. Dat gebeurde nadat verschillende eenheden tevergeefs naar het tweetal hadden gezocht in Sprang-Capelle. Later op de avond werd Dean dood gevonden in Zeeland.

17 januari