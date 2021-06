‘Coronabankje’ kleedt het prieeltje mooi aan; meer bankjes kan, maar dan is de bevolking aan zet

Cootje Knijf en Toos de Ruijter, die beiden een woning betrekken van het appartementencomplex De Klimroos in Sleeuwijk, zetten deze woensdagmiddag zomergoed in een plantenbak. Er is iets vreemds met die bak, want die is gemonteerd op een bankje. Als je weet dat de lengte anderhalve meter is, dan weet je: dit is een coronabankje.

Planten

Coronabankjes staan al op verschillende plaatsen in Nederland, nu pas in Sleeuwijk. Het virus is behoorlijk op zijn retour. Een beetje laat dus. Maar het bankje mag je niet met Covid-19 associëren. MagErZijn, een werkatelier in Nieuwendijk voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, heeft de plantenbak zó gemonteerd dat die kan worden verwijderd.

Quote Het brengt mensen bij elkaar in deze tijd voor een vrolijke noot en een prettig gesprek Paula Jorritsma, wethouder gemeente Altena

Cootje en Toos hadden al langer de wens om het prieeltje tussen de woningen met een bankje aan te kleden. Paula Jorritsma had ook zo’n gedachte. ,,In tijden van corona wilden mensen elkaar toch opzoeken, vandaar die bankjes”, zegt de wethouder. ,,Het is goed voor de sociale cohesie. Het brengt mensen bij elkaar in deze tijd voor een vrolijke noot en een prettig gesprek. En dat op gepaste afstand, zo lang dat moet.”

Ze benaderde Margret van Wijk van Bazalt Wonen: kunnen jullie daar iets mee bij een van jullie wooncomplexen? Dat maakt het allemaal een stuk eenvoudiger dan een bankje plaatsen in de openbare ruimte. Van Wijk zag er dus wat in. Als het aan haar ligt, blijft het niet bij één bankje. ,,We willen er nog vier of vijf plaatsen. Dus als mensen een goed idee hebben, kom ermee voor de dag.”

Salontafeltje

Mooi die gift, maar het prieeltje kan nog wat extra’s gebruiken, vindt Cootje: ,,Als je bij elkaar zit, is het fijn om wat te drinken. Een salontafeltje zou erg fijn zijn.” En dan nog wat: ,,In de zomer wordt het hier erg heet.” Met een dakbedekking lossen de mannen van MagErZijn dat op.

Zo zie je maar weer: Cootje en Toos hebben weliswaar lang moeten wachten voordat hun wens - een bankje - werd vervuld, maar om hun sociale ontmoetingsplaats in de binnentuin helemaal optimaal te krijgen, kostte slechts enkele seconden. Tenminste, als de beloftes worden ingelost.