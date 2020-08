Coronabrief van burgermoeder Hanne: ‘maak plezier, maar géén stemming’

Nu de coronabesmettingen in een stijgende lijn zitten, spreekt burgemeester Hanne van Aart van de gemeente Loon op Zand haar inwoners moed in. In een open brief toont ze compassie met mensen die door de bomen het bos niet meer zien, maar hekelt ook degenen die juist nu stemming maken.

Om te beginnen ontkomt ze niet aan een aantal algemeenheden, die zelfs de meest nieuwsluwe contreien van ons land wel bereikt hebben. ,,De strijd tegen het coronavirus gaat een nieuwe fase in. Het virus blijkt taai terwijl de bereidheid om er in ons dagelijks leven rekening mee te houden afneemt. Laten we samen volhouden, mensen.”

‘De maatregelen zoals die worden genomen lijken soms tegenstrijdig’

Ze toont anderzijds ook begrip met diegenen die het allemaal niet meer zo goed snappen. ,,De maatregelen zoals die worden genomen lijken soms tegenstrijdig. Dat je niet mag dansen in de kroeg of zingen in het voetbalstadion terwijl je wel op vliegvakantie mag – om eens wat te noemen.” Maar ze neemt ook opiniemakers in praatprogramma’s en op social media de maat. Die maken ‘werk van dat onbegrip’.

‘We zien en voelen de vertwijfeling groeien, soms ook bij onszelf’

,,Met die discussies maken mensen zichzelf en elkaar onzeker. We zien en voelen de vertwijfeling groeien, soms ook bij onszelf. Het kabinet maakt keuzes op basis van afwegingen die ook wij als gemeentebestuur niet altijd volledig kennen. We hebben er wel op toe te zien dat de maatregelen ook in onze gemeente goed opgevolgd worden. En dat blijven we vol overtuiging doen. Alleen zó houden we het virus onder controle.”

Snakken naar een feest

Om niet helemaal in mineur te geraken: ,,Ook wij snakken af en toe naar een feest, gezelligheid en verlichting, daarom willen we graag iets met u afspreken: wie een samenkomst of feestje wil organiseren, mag altijd contact opnemen. Samen kunnen we, voor er kosten gemaakt worden, nagaan of en hoe de plannen veilig en verantwoord uit te voeren zijn. Hoe we én elkaar in een prettige sfeer kunnen ontmoeten én elkaars gezondheid waarborgen. Want af en toe netjes uit de band springen kan o zo heilzaam zijn.”

Nu zijn er korte lijntjes

Het is een saillante passage omdat nou juist afgelopen weekend het terrasfestival in Kaatsheuvel níét kon doorgaan, terwijl daar wél kosten zijn gemaakt maar de plannen blijkbaar niet veilig en verantwoord uit te voeren waren. Van Aart en haar wethouders zorgen in ieder geval vanaf nu voor korte lijntjes, want ze plaatsen hun mobiele nummers onder aan de brief.

En richting horeca besluit ze: ,We houden gemeente actief toezicht. Dat blijven we doen zolang als nodig is om zowel ondernemers als hun klanten alert te houden op de maatregelen. De ondernemer die zijn best doet de regels te (laten) eerbiedigen, rekenen we niet af op het gedrag van zijn gasten. Wees als uitbater zo wijs om wie meent dat de regels niet voor hem of haar gelden de deur te wijzen. Dan hoef je je geen zorgen te maken over boetes of erger: de gemeente en haar toezichthouders staan pal naast en achter je.”