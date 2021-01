Coronacrisis of niet: schoenbedrijf vanHaren breidt flink uit in België

VanHaren is al een tijd bezig met de uitbreidingsplannen in België. Het bedrijf heeft eerder een flink aantal filialen van de failliete schoenwinkelketen Brantano overgenomen. Deze worden omgebouwd tot vanHaren-winkels. De 38 ‘nieuwe’ zaken zijn goed voor zo'n 250 extra banen. Het bedrijf is nog druk bezig met het werven van personeel. Door de coronacrisis gebeurt dat grotendeels digitaal.

Hard gegroeid

Als alles meezit, zijn de nieuwe winkels in Vlaanderen in het voorjaar open. Het ruim negentig jaar oude bedrijf telt dan 54 vestigingen in België. In Nederland telt het bedrijf 143 filialen. VanHaren, onderdeel van het Duitse concern Deichmann, is de laatste jaren hard gegroeid. Het distributiecentrum in Waalwijk is eerder al uitgebreid, ook met het oog op de Belgische expansie.