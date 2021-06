Coronahulpfonds Loon op Zand bijna op: ‘Wie aanvraag wil doen, moet snel zijn’

KAATSHEUVEL - Ondernemers in de gemeente Loon op Zand die een beroep willen doen op het coronahulpfonds van de gemeente, moeten snel zijn. De afgelopen weken zijn zoveel aanvragen gehonoreerd, dat de ‘schatkist’ bijna leeg is. ,,De bodem is in zicht", zegt wethouder Frank van Wel. ,,Als het in dit tempo door gaat, is de pot aan het einde van volgende week leeg.”

Eind april opende Loon op Zand een hulpfonds om ondernemers in Kaatsheuvel, De Moer en Loon op Zand, die door corona in de problemen zijn gekomen, weer op weg te helpen. 100.000 euro zette de gemeente opzij, 50.000 euro voor het voorjaar en 50.000 euro voor het najaar. Na drie weken was de pot voor het voorjaar al op, waarna de 50.000 euro voor het najaar versneld werd ingezet. Maar ook dat geld is nu bijna op, zegt de gemeente.

Op is op

Ondernemers die van plan waren een aanvraag in te dienen, moeten zich haasten zegt Van Wel. ,,Op is op. Gezien de positieve ontwikkelingen rond corona denk ik niet dat we de subsidiepot nog eens gaan vullen.”

Ondernemers die geld investeren in het weer opstarten of verbeteren van hun bedrijf kunnen maximaal 1500 euro subsidie aanvragen. Het maakt de gemeente niet uit waar de ondernemer het geld aan besteedt, zolang de aanvraag maar ten goede komt aan het bedrijf en de aanvraag te linken is aan corona. Aanvragen bijvoorbeeld voor aanpassingen aan het terras of het plaatsen van een overkapping.

Koop lokaal

Van Wel beseft dat de subsidies een druppel zijn op de gloeiende plaat, zegt hij. ,,Ze vallen in het niet bij wat er gebeurt als klanten en gasten weer inkopen komen doen.” Toch wilde Loon op Zand een gebaar maken. ,,We willen ondernemers ondersteunen in coronatijd. Toen het goed ging met ondernemers, waren ze er voor ons. Waren ze de sponsors van onze verenigingen, betaalden ze de sporttenues van onze kinderen. Nu is het onze beurt om te helpen.” Hij rekent er dan ook op dat de inwoners van Loon op Zand de plaatselijke ondernemers helpen. ,,Koop zoveel mogelijk lokaal.”