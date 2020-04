Coronanoodfonds voor Voedselbank Waalwijk

WAALWIJK - Lionsclub Waalwijk is een coronanoodfonds gestart voor de voedselbank in Waalwijk. Ook de plaatselijke Rabobank doet mee. De Lionsclub die 5.000 euro in het fonds stopt, roept andere bedrijven in Waalwijk en inwoners van de gemeente op ook een bijdrage te leveren. ,,We moeten de voedselbank helpen in deze benarde tijd.”

Voedselbank Waalwijk De Rijglaars heeft op dit moment nog voldoende eten op voorraad om 120 gezinnen wekelijks van een voedselpakket te voorzien. Maar of dat de komende maanden ook nog zo is, is onzeker, zegt woordvoerder Anne-Mieke Lamers. ,,We verwachten een toename van het aantal cliënten, maar de aanvoer van voedsel zal minder worden.”

De afgelopen weken hebben de voedselbanken veel aanvoer gehad. ,,Restaurants die dicht moesten, kwamen eten brengen, sportverenigingen ook omdat kantines moesten sluiten. Die spullen zijn we nu allemaal aan het opmaken.”

Voorraad zal slinken

Over een maand of twee, drie zal het krap worden, verwacht de voedselbank. Dan is de voorraad flink geslonken terwijl de vraag naar hulp juist zal stijgen. ,,De verwachting is toch echt dat we een economisch zware tijd tegemoet gaan."

De voedselbank is blij met het initiatief van de Lionsclub. ,,Je gezin niet te eten kunnen geven, is een van de grootste stressfactoren die mensen kunnen hebben. Het is belangrijk dat wij hulp kunnen blijven bieden, zodat mensen weten dat ze voor drie of voor zes maanden geholpen kunnen worden zodat ze hun leven weer op de rit kunnen krijgen.”

Voedsel bijkopen