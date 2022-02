Coronasteun voor zwembaden in Heusden en Waalwijk

VLIJMEN/WAALWIJK - Overdekt zwembad Die Heygrave in Vlijmen heeft tot nu toe bijna 276.500 euro aan coronasteun gekregen. Ook openluchtzwembad Het Run in Drunen kreeg geld om de gevolgen van de coronamaatregelen op te vangen, bijna 78.000 euro. Waalwijk kreeg eveneens steun voor in dit geval twee gemeentelijke baden.

De bijdragen vloeien voort uit de regeling Specifieke Uitkering IJsbanen en Zwembaden. Die regeling is in het leven geroepen door de Rijksoverheid om ervoor te zorgen dat de sportsector financieel overeind kan blijven, zodat ze ook na de maatregelen ‘een bijdrage kan leveren aan het fit houden en weerbaar maken van de Nederlandse bevolking'.

Bedragen

Over 2020 kreeg Die Heygrave ruim 181.000 euro en Het Run bijna 45.000 euro. In het eerste halfjaar van vorig jaar ging het om 95.349 euro voor Die Heygrave en om precies 33.000 euro voor Het Run. Het Rijk bepaalt van tevoren welke zwembaden en ijsbanen in aanmerking komen voor compensatie.

Openluchtzwembad Het Run is eigendom van de gemeente Heusden, maar wordt geëxploiteerd door BillyBird. De exploitatie van Die Heygrave is in handen van Heusden zelf.

Waalwijk exploiteert zelf twee zwembaden, Olympia in Waalwijk en Zidewinde in Sprang-Capelle. Waalwijk ontving via het Rijk in 2020 ruim 217.000 euro en over het eerste halfjaar 2021 ruim 185.000 euro om het verlies als gevolg van Covid-19 op te vangen. Later worden deze bedragen definitief vastgesteld.

Ook andere kregen steun

Overigens zijn er ook voor andere verenigingen en instanties in Heusden allerlei steunpakketten waarvoor het Rijk geld beschikbaar stelt en die door de gemeenten worden uitgevoerd. Uit die coronamiddelen kreeg cultureel centrum De Voorste Venne in Drunen al eens 80.000 euro steun.

Geld was er ook voor Collectief Ouderen Vervoer Heusden (bijna 11.000 euro), Majorettenkorps Sint Jan (2700 euro), museum Het Gouverneurshuis (ruim 16.000 euro), Stichting Honsoirde (bijna 2400). Route voor de Kunst (500 euro), Hart voor Haarsteeg (14.360 euro) en O3 (36.600 euro). Er zijn ook aanvragen afgewezen, bijvoorbeeld als verenigingen of organisaties voldoende geld achter de hand hadden.

‘Mentaal welzijn’

Ook ging er 3000 euro naar 'creatieve makers’ en een ton naar instanties die zich inzetten voor het ‘sociaal en mentaal welzijn’ van mensen. Daarbij gaat het om 15.000 euro aan O3 als impuls voor de waardering voor mantelzorgers. 40.000 euro ging naar de bestrijding van eenzaamheid, in de vorm van een communicatiecampagne voor Kom Erbij Heusden en het organiseren van activiteiten en trainingen. Voor uitvoering van het beweeg- en sportakkoord kwam 30.000 euro vrij; om het extra aanbod 'mentale weerbaarheid’ te betalen kreeg Ypse Generalistische Basis GGZ, psychologie en preventie 15.000 euro.