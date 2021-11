Coronastress: Grote Sinterklaas-intocht in vesting Heusden afgelast

,,Wij vonden het niet verantwoord”, zegt Marleen Swart, voorzitter van het organiserende Sinterklaascomité. Daar is geen overleg met de burgemeester of andere instantie aan vooraf gegaan. ,,Daar hebben we niet op gewacht. Het was niet realistisch om hier met QR-codes of 1,5 meter te gaan werken, dat zou tegen beter weten in geweest zijn. We hébben een vergunning. Dat betekent dat je iets mág maar dat wil niet zeggen dat je het dan ook moet dóén.”