Coronavirus ook in zorgcentra Waalwijk en Kaatsheuvel: zeven ouderen besmet

Het is stil in Woudrichem: ‘Ik wil geen enkel risico nemen’

12:16 Bus 120 stopt bij De Tol in Werkendam. Geen hordes scholieren die er in- of uitstappen. De bus is nagenoeg leeg en vervolgt even later zijn route. In vestingstad Woudrichem is het zo goed als uitgestorven. Slechts een enkeling stapt de Wereldwinkel annex VVV-kantoor binnen. ,,Morgen hebben we geen vervanging, dus gaan we maar dicht.”