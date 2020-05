Crimineel verlegt aandacht in coronatijd: Waalwijk ziet verschuiving

Even geen verf, maar desinfec­tie­mid­del bij DSM Waalwijk

18 mei WAALWIJK - Even geen verven en lakken bij DSM in Waalwijk, maar desinfecterende handgel voor de zorg. Het bedrijf in Waalwijk legt deze week de laatste hand aan een tweede campagne van 260.000 liter desinfectiemiddel. Bovenop de 130.000 liter die DSM al eerder gratis weggaf aan zorginstellingen in het hele land.