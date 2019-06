CU en CDA Altena willen jeugdzorg hoog op de agenda

Bezoekers van de Efteling hebben last van irriteren­de plaag processie­rup­sen: ‘Opeens had ik allemaal rode bultjes op mijn lichaam’

5 juni KAATSHEUVEL - Bezoekers van de Efteling hebben last van de eikenprocessierupsen die óók daar in de bomen hangen. ,,Ik kreeg na een dagje pretpark opeens last van jeukende rode bultjes op mijn lichaam”, zegt Karin Donker. Ze was er afgelopen zaterdag, maar denkt dat ze de komende twee weken nog niet af is van de rode vlekken.