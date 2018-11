Culturele verenigingen Waalwijk tijdelijk in Bruynzeel-pand

WAALWIJK - Culturele verenigingen vinden tijdelijk onderdak in Bruynzeel-pand aan de Professor Asserweg in Waalwijk. Het wachten is nu op de nieuwe amateurhal.

Het is een hele opluchting voor de Waalwijkse cultuurverenigingen De Notenkrakers, Djemm!, Next, The Longstreetsingers en Liedertafel Oefening en Vermaak. Ze kunnen per 1 januari terecht in het Bruynzeel-pand aan de Professor Asserweg in Waalwijk, vlakbij de meubelboulevard. De verenigingen mogen daar tot 1 september blijven, in afwachting van de bouw van de nieuwe cultuurhal. Nol van den Besselaar, eigenaar van het Bruynzeel-pand, stelt de ruimte gratis ter beschikking.

Vertrek uit de Karwei

De gemeente heeft hard gezocht naar een tijdelijk onderkomen voor de verenigingen, die binnenkort uit de voormalige Karwei moeten vertrekken. Dat pand aan de Eerste Zeine wijkt begin volgend jaar voor woningbouw. De verenigingen moeten een plek krijgen in een nieuwe amateurhal. Maar dit plan is fors vertraagd. Zo vallen de kosten tegen. Het is zeer de vraag of het gemeentelijke budget van 330.000 euro wel voldoende is voor de nieuwbouw.

Door de tijdelijke huisvesting bij het Bruynzeel-pand houden de verenigingen nu in ieder geval een dak boven het hoofd. ,,We zijn blij met deze tussenoplossing” aldus Toine van de Wiel, woordvoerder namens de verenigingen. ,,We kunnen ons nu weer volledig concentreren op de voorbereidingen van de voorstellingen.”

Bruynzeel Keukens sloot de winkel in Waalwijk eerder dit jaar, maar heeft nog wel een deel van de ruimte aan de Professor Asserweg in gebruik. De verenigingen kunnen gebruik maken van de leegstaande kelderverdieping. Volgens pandeigenaar Nol van den Besselaar draagt hij de cultuur in Waalwijk een warm hart toe. ,,Wij stellen onze ruimte daarom graag kosteloos ter beschikking voor de verenigingen.”

Quote Het is fijn dat er een einde is gekomen aan de onzekere tijd voor de cultuurver­e­ni­gin­gen John van den Hoven, Wethouder