‘Cultuurbeleid Heusden is halfbakken ja; maak nu eens keuzes’

HEUSDEN - 'Halfbakken'. Jos Rooijmans vat het cultuurbeleid van Heusden in één woord samen. ,,Eigenlijk is er helemaal geen beleid, wordt het maar een beetje overgelaten aan verenigingen en instellingen."

Jos Rooijmans was acht jaar voorzitter van stichting Het Gouverneurshuis, het museum in de vesting Heusden. Begin dit jaar legde hij die functie neer. Hij spreekt van 'goede contacten met de gemeente'. ,,Maar een jaarlijkse subsidie van 1.736 euro, waarvan we 1.000 euro onroerendezaakbelasting moeten betalen, is totaal onvoldoende. We onderhouden daarmee voor de gemeente een groot rijksmonument. Dat kost tussen de 15.000 en 20.000 euro.”

Volgens Rooijmans ontbreekt het Heusden aan een cultuurbeleid waarin duidelijke keuzes gemaakt worden. ,,Heusden faciliteert en ondersteunt verenigingen en culturele initiatieven, maar ik zou graag weten wat de visie is. Van de gemeente en wethouder Van Steen wil ik horen waar cultuurbeleid in Heusden voor staat."

‘Stel de vraag wat je wilt als gemeente’

Nu gaat het volgens Rooijmans meestal om de grootste gemene deler. ,,Maar ik zou graag zien dat Heusden helder aangeeft 'wat doen we wel, wat doen we niet'. Bijvoorbeeld sportverenigingen en harmonieën wel, musea niet. Durf als gemeente ook minder populaire keuzes te maken, als die maar goed onderbouwd worden. Je kunt nooit iedereen tevreden stellen. Breng in beeld wat er allemaal is aan instellingen en verenigingen.”

Volledig scherm De beeldentuin bij Het Gouverneurshuis. © Rijan van Leest ,,En stel de vraag of dat voldoet aan wat je wilt als gemeente. Wil je wel of geen museum binnen je grenzen. Wel of geen theater. Druk als gemeente meer inhoudelijk je stempel, hou het niet bij 'wij vinden belangrijk wat het volk belangrijk vindt'. Al is het wel veilig, je doet dat dan voor velen altijd goed."

Rooijmans pleit niet per se voor cultuur met een grote 'C'. ,,We zijn een plattelandsgemeente, natuurlijk. Maar in het cultuurbeleid van Heusden gaat nu niet veel geld om. Voor alle culturele instellingen is het schrapen. Dat heb ik als voorzitter van het Gouverneurshuis wel gemerkt, we hebben veel op eigen kracht moeten doen. In buurgemeente Waalwijk, toch niet zo heel veel groter, kiezen ze bijvoorbeeld wel voor een nieuwe Schoenenmuseum, dat vele miljoenen kost."

Het is niet vreemd dat Rooijmans vindt dat Het Gouverneurshuis gekoesterd moet worden. Zeker ook vanwege de combinatie van functies: museum, trouwlocatie, onderkomen voor culturele activiteiten, educatie en museumcafé. Én vanwege de 54 vrijwilligers. ,,Zonder hen zouden wij het niet redden."