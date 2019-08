Curator onderzoekt doorstart Waalwijks autobedrijf De Graaff

Opel- en Suzuki-dealer

De Graaff is naast Opel- en Suzuki-dealer gespecialiseerd in merken als Nissan, Honda en Kia. Het bedrijf met een grote showroom aan de Havenweg in Waalwijk kent een lange historie. Het autobedrijf komt voort uit de onderneming die Arie de Graaff in 1911 oprichtte in Babyloniënbroek. Dit bedrijf verkocht en repareerde elektronica-artikelen, fietsen, tractoren en automobielen. Sinds 1927 is De Graaff Autobedrijven in Waalwijk gevestigd.