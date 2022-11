Curio in Andel maakt zich ernstige zorgen over schrappen schoolbussen: ‘Die zijn onze levensaders’

Waar het om gaat is de nieuwe ov-concessie van de provincie. Al jarenlang rijden honderden leerlingen van Curio prinsentuin in Andel met speciale lijn naar school en ’s middags weer naar huis. Tot ieders tevredenheid. Sterker nog: het schoolsysteem is aangepast op de verschillende buslijnen. Dat wil zeggen dat leerlingen of om 08.30 uur beginnen op school of om 10.10 uur. De bussen kunnen zodoende de lijn twee keer rijden.

Volgens de provincie zijn die scholierenlijnen echter niet meer nodig, zelfs onwenselijk. Noord-Brabant hanteert het argument dat alleen gesneden wordt in de diensten als er een redelijk alternatief is in de vorm van het reguliere openbaar vervoer. En dat is er, in de ogen van de provincie. Leerlingen kunnen namelijk best met het reguliere openbaar vervoer van en naar school komen.

Bijzondere positie

Curio prinsentuin maakt zich echter grote zorgen. ,,De scholierenlijnen zijn de levensaders van onze school”, zegt Rob Neutelings, voorzitter van de raad van bestuur van Curio, die tientallen scholen heeft in West-Brabant. Die in Andel is er een van.

Neutelings zegt dat de school in Andel een bijzondere positie inneemt. ,,We hebben 623 leerlingen, van wie er maar liefst 454 met de bus naar school komen. Ik ken geen andere school waarbij die percentages gelijk zijn. Leerlingen komen voor een groot deel uit Brabant, maar we hebben ook kinderen uit Gelderland. Hoewel er volop scholen dichter in de buurt zijn, kiezen ouders en leerlingen bewust voor Andel.”

Volgens de schooldirecteur zit hem dat in de begeleiding die aan de leerlingen op de vmbo-school wordt gegeven. ,,Kinderen met dyslexie of dyscalculie, maar ook leerlingen met autisme krijgen extra steun met als doel elke leerling met een vmbo-diploma van school te laten gaan. Ouders hebben daar een duur busabonnement voor hun kinderen voor over.” Nu dreigen de busverbindingen voor scholieren te verdwijnen. Neutelings had dit geen moment zien aankomen. ,,Waarom zou ik? Deze lijnen bestaan al 25 jaar.”

Quote Het reguliere openbaar vervoer is voor heel veel leerlingen geen redelijk alterna­tief Rob Neutelings, voorzitter van de raad van bestuur van Curio

Het gevolg is dat leerlingen vanaf juli 2025 met nóg langere reistijden te maken krijgen. In het geval van Jurre, die in Waalwijk woont en Indy uit Oosterhout betekent het dat ze allebei 's ochtends ruim anderhalf uur onderweg zijn om op school te komen. En ’s middags weer om naar huis te komen.

Neutelings: ,,In de zomer is dat misschien nog niet zo’n probleem, maar wel tijdens de rest van het schooljaar als het vroeg donker is en er moet worden overgestapt ver weg van school. Voor kinderen uit de brugklassen is dat geen doen. Het reguliere openbaar vervoer is voor heel veel leerlingen geen redelijk alternatief.” Datzelfde geldt voor scholen in Den Bosch en Oudenbosch. ,,Uitstekende scholen, maar qua afstand en bereikbaarheid niet reëel.”

‘Onaanvaardbaar’

Hij krijgt de steun van de gemeente Altena, die woedend op de plannen van de provincie heeft gereageerd en het schrappen van schoollijnen ‘onaanvaardbaar’ noemt. Zelfs vanuit de eigen gemeente zijn leerlingen met het reguliere openbaar vervoer lang onderweg naar Andel, zo blijkt uit een proef op de som. Een ritje vanuit Hank bijvoorbeeld, dat vijftien kilometer verderop ligt, duurt ongeveer een uur.

Terug naar Jurre uit 3 vmbo. Hij weet nog dat hij een paar jaar geleden op de open dag kwam en meteen enthousiast raakte. ,,Ik vond het hier meteen leuk toen ik om me heen keek. Ik kon ook in Kaatsheuvel naar school, maar daar voelde ik me niet thuis. Hier wel. Er is veel praktijkonderwijs en kan mijn creativiteit kwijt. Soms voelt het helemaal niet als school.” Extra begeleiding heeft hij naar eigen zeggen niet nodig, maar hij weet dat zijn klasgenoten die wel krijgen. Dagelijks rijdt hij met bus 674 naar school.

Het artikel loopt door onder de foto.

Volledig scherm Schoolbussen in Andel. © Teus Van Tilborg

Als de jonge Waalwijker zijn best doet, niet blijft zitten en volgend jaar zijn examenjaar ingaat, ontspringt hij de dans. Het schrappen van de buslijnen raakt hem dan niet. Toch maakt hij zich er hard voor de lijnen te laten bestaan. Datzelfde geldt voor Indy. ,,Kinderen die nu nog op de basisschool zitten of in de brugklas op Curio, worden wel er wel mee geconfronteerd.”

Quote Als de bus vertraging heeft, laat de chauffeur dat ons in een appje weten. Heel handig Indy van Mook (15) , Scholier Curio prinsentuin

Wie in Waalwijk of Oosterhout woont, moet twee tot drie keer overstappen en is dagelijks in totaal meer dan 3 uur aan het reizen. Voor kinderen die van verder weg komen, en die zijn er, zijn de reistijden nog langer. Bovendien vinden Jurre en Indy dat zo’n vaste scholierenlijn nóg een voordeel heeft. ,,Er zijn vaste chauffeurs, die we allemaal kennen”, zegt Indy. ,,We hebben zelfs een Whatsappgroep, waarin we dingen bespreken. Als de bus een beetje vertraging heeft, dan laat de chauffeur ons dat in een appje weten bijvoorbeeld. Dat is heel handig.”

Een petitie

Curio-directeur Neutelings wil er alles aan doen om de buslijnen te behouden. Behalve een bezwaarschrift aan het provinciebestuur, is de school ook bezig met een petitie. Inmiddels zijn er bijna 1500 handtekeningen opgehaald. Begin deze maand is er in Provinciale Staten al unaniem een motie aangenomen waarin Gedeputeerde Staten wordt verzocht in kaart te brengen hoeveel het kost om het openbaar vervoer in West-Brabant op hetzelfde niveau te houden.

,,Er moet iets gebeuren”, zegt Neutelings, die ook nadenkt over alternatieve acties. ,,Maar die staan nog in de kraamkamer, daar kan ik nog niets over zeggen.” Een eigen busdienst opzetten misschien? Geen goed idee, vindt de schooldirecteur. ,,Wij zijn van het onderwijs. Vervoer is toch echt een taak van de overheid. Dat heeft ze de afgelopen 25 jaar gedaan en ik stel voor dat ze daar de komende 25 jaar gewoon mee doorgaan.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.