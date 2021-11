Cursusje corona voor ondernemers en vrijwilligers afgelast: te weinig aanmeldingen

Van zandbak naar aantrekke­lijk stadsplein: Waalwijks centrum op de schop

WAALWIJK - Het Raadhuisplein in het centrum van Waalwijk is tijdelijk veranderd in een grote zandbak. Het moet er over enkele maanden compleet anders uit zien. Aannemer Van den Elshout & de Bont werkt hard aan de herinrichting van het bekende plein. De gemeente wil er een bijzondere ontmoetingsplek van maken.

16 november