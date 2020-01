d’Oultremontcollege kan op zoek naar nieuwe directeur: Ard van Aken vertrekt

DRUNEN - Ard van Aken vertrekt per 1 april als directeur van het d’Oultremontcollege in Drunen. Hij wordt rector van het Mill Hill College in Goirle, dat net als het d’Oultremont onderdeel is van scholengroep OMO.