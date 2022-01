D66 wil dat Heusden gebruik gif glyfosaat op pachtgrond verbiedt

Gorter stelt zijn vraag naar aanleiding van een uitspraak van de Centrale Grondkamer, in een zaak waarbij het Groen Ontwikkelfonds Brabant vroeg of zij het gebruik van glyfosaat door pachters van haar gronden mocht verbieden. De Grondkamer gaf toestemming het verbod op te nemen in nieuw te sluiten pachtcontracten. Het Ontwikkelfonds verpacht grond in opdracht van de provincie.

Discussie

Glyfosaat zit in onder meer een bestrijdingsmiddel als Roundup. Over het gebruik woedt al jaren discussie. D66 stelt dat glyfosaat kankerverwekkend is en jarenlang in de grond achterblijft. Landbouworganisatie ZLTO is tegen een algemeen verbod en wil dat boeren en telers hun eigen afweging voor bestrijdingsmiddelen kunnen maken. ZLTO wijst erop dat glyfosaat veilig is bevonden door de Europese toezichthouder en het College voor de Toelating van Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden.

Voorzitter Mary Fiers van het Groen Ontwikkelfonds Brabant was vorige maand erg tevreden met het besluit van de Centrale Grondkamer. ,,We zien de bodemkwaliteit en biodiversiteit achteruitgaan. Bovendien zijn er zorgen over het effect op de gezondheid van mensen. De urgentie om maatregelen te nemen is nog nooit zo groot geweest.”