Daar gaan we weer: te veel verkeerd afval in containers Heusden

De ‘schade’ gaat overigens verder dan alleen dit extra geld dat Heusden kwijt is. het plastic, de metalen verpakkingen en de drankenkartons die normaal gesproken hergebruikt zouden worden als grondstof voor bijvoorbeeld textiel, zijn nu verbrand. Simpelweg omdat er te veel niet-pmd (plastic, metaal en drankkarton) in de vracht zat.

Vaker afgekeurd

De kosten van transport en verwerking van de vracht bij de afvalverbrander zijn 104 euro per ton. En aan de andere kant mist Heusden de 261 euro per ton die het krijgt als de vracht gewoon als pmd-afval zou zijn verwerkt. De gemeente heeft becijferd dat de totale schade 1.335 euro is.

Het is niet voor het eerst dat een vracht afval uit Heusden worden afgekeurd. Dat gebeurde vrij recent al twee keer eerder met een vracht gft-afval, waar te veel ander afval (plastic, drankenkartons bijvoorbeeld) in zat. De kosten waren toen 1.100 en bijna 2.000 euro. Kosten die uiteindelijk door de inwoners moeten worden opgehoest, via de afvalstoffenheffing.

Overigens zijn de kosten voor het ophalen van pmd-afval even hoog als die voor het legen van een gft-container.

Scherpere controles nog niet van de grond

Heusden kondigde eerder dit jaar aan scherper te gaan controleren en eventueel waarschuwingen dan wel boetes uit te delen als blijkt dat mensen afval in de verkeerde containers doen.

Daar is het echter niet van gekomen, laat een woordvoerder desgevraagd weten. ,,Vanwege de corona hadden we dit voorjaar de capaciteit niet voor extra controles. De afgelopen weken wilden we het gaan oppakken, maar inmiddels zitten we in de tweede golf en komt er nu weer niet veel van.”