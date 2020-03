Daar gaat je feest met die bekende zanger. En wat nu? Topdrukte bij boekingskantoor

KAATSHEUVEL - Het is een gekkenhuis bij boekingskantoor 995 Entertainment in Kaatsheuvel. Je zult een bekend artiest hebben geboekt voor je feest, en dan gooit het coronavirus roet in het eten. De organisatoren zien plots hun feest in rook op gaan, de artiesten zitten met een lege agenda. Wat nu?

Een pasklaar antwoord geven, valt niet mee. ,,We kregen wel twintig telefoontjes tegelijk, nadat de strengere regels net bekend waren”, vertelt Sjoerd Kemmeren van 995 Entertainment, één van de vele boekingskantoren in Nederland. ,,Nu is het hard zoeken naar oplossingen, bijvoorbeeld door het verplaatsen van festiviteiten.”

1500 boekingen per jaar

Zijn bureau regelt een keur aan artiesten of deejays voor tientallen grotere en kleinere evenementen per weekend. 995 Entertainment is goed voor ongeveer 1500 boekingen per jaar. Van bekende artiesten als André Hazes (14.000 euro per half uur), Ali B (9.750 euro per half uur) tot de minder bekende muzikanten als Boer Bennie (995 euro per half uur) en Dj Kyle (275 euro voor vijf uur).

Quote We gaan eerst kijken of de boekingen kunnen worden omgezet naar andere data. Probleem is dat je niet weet hoe lang het nog gaat duren Sjoerd Kemmeren, Boekingskantoor 995 Entertainment

Bij veel organisatoren van festiviteiten zit de schrik er goed in. ,,We gaan eerst kijken of de boekingen kunnen worden omgezet naar andere data", stelt Kemmeren, die samen met drie anderen het boekingskantoor runt. ,,Probleem is dat je niet weet hoe lang het nog gaat duren.”

Aantal annuleringen loopt op

Inmiddels staat de teller op zo'n tachtig annuleringen/verplaatsingen. En dat aantal loopt verder op. Volgens Kemmeren moet voorkomen worden dat organisatoren van evenementen en feestjes financieel het schip in gaan. Het is toch een branche waar het nodige geld in om gaat.

Quote Laten we voorop stellen: gezondheid is het allerbe­lang­rijkst, veel belangrij­ker dan economie en geld Sjoerd Kemmeren