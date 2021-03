Daar is-ie dan! Eerste visarend op het nest gespot in de Biesbosch

Stadswande­ling Lekker Wolluks: ‘corona­proof de horeca steunen’

24 maart WAALWIJK - Wandelaars die van lekker eten houden, kunnen 4 april (Eerste Paasdag) of 11 april meedoen met een stadswandeling door Waalwijk. De Stadswandeling 0416 is een initiatief van het Regionaal Bureau voor Toerisme (RBT) en de gemeente Waalwijk, bedoeld om de horeca in de stad een hart onder de riem te steken. Thema is Lekker Wolluks.