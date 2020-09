Daar zijn ze weer: de Heusdense hondencontroleurs

Minder hondentaks, maar nu nog even niet

11 november VLIJMEN - De extra aanpak van overlast door hondenpoep in Heusden is een jaar vertraagd. Dat betekent óók dat pas over een jaar duidelijk wordt of de hondenbelasting omlaag kan. Belangrijkste oorzaak is dat Heusden geen geschikte boa heeft kunnen vinden om te controleren op illegale hondenpoep.