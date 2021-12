Dag van de Analoge Fotografie in Waalwijk: ‘Analoog is veel spannender’

Video Nieuwe autobrand op kruispunt Veen, zwaar vuurwerk afgestoken

VEEN - Op het beruchte kruispunt in de Witboomstraat is vrijdagavond in Veen een auto in brand gestoken. Daarbij werd door omstanders zwaar knalvuurwerk afgestoken en bij het takelen van het autowrak ging een band in vlammen op.

17 december