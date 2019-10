Dagboek ‘De laatste weken voor de bevrijding’ in Herpt gepresenteerd

HERPT - Woensdagmiddag werd het dagboek ‘De laatste weken voor de bevrijding’ van de hand van Jan Durenkamp (1918-1972) gepresenteerd. Dit gebeurde in een vol dorpshuis in Herpt onder auspiciën van het Streekachief Langstraat Heusden Altena.

Jan Durenkamp was van april 1944 tot juli 1947 assistent-directeur van de zuivelfabriek St. Isidorus in Herpt. In de laatste maanden voor de bevrijding hield Durenkamp een oorlogsdagboek bij. Het dagboek werd onlangs door de zonen Theo en Jan Durenkamp naar het Streekarchief Langstraat Heusden en Altena gebracht. ,,Er is veel over de Tweede Wereldoorlog geschreven. Wij denken dat het dagboek van onze vader hierop een belangrijke aanvulling zal zijn. Het gedetailleerde verslag geeft een goed beeld van het leven van de laatste oorlogsmaanden in Herpt. Wij vinden het tevens bijzonder dat er in Engeland wordt gewerkt aan een vertaling”, aldus Theo en Jan Durenkamp.

Tijdens een boeiende lezing ging archivaris Mariska Heijmans-Van Bruggen in op de betekenis en de inhoud van het dagboek. ,,Het kostte het archief geen moeite om ons te overtuigen van de waarde van dit document. Het is een authentiek dagboek over een aangrijpende periode van de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog”, aldus Heijmans.

Onzekerheden

Uit het dagboek blijkt dat het wachten op de bevrijding in 1944 ook in Herpt met veel onzekerheden gepaard ging. Regelmatig zijn er geruchten over de opmars van de geallieerden. Het rustige Herpt wordt in de laatste oorlogsjaren opgeschrikt. Tussen september en november 1944 leefden de inwoners tussen hoop en vrees.

Durenkamp zijn dagboek begint rond Dolle Dinsdag, 5 september 1944. Uit zijn aantekeningen blijkt, dat de geallieerden verder naar het noorden oprukken. Daardoor blazen steeds meer Duitse militairen de aftocht. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de Heusdense brug en het Bernse Veer over de Bergsche Maas. In Herpt plunderen en stelen ze wat ze mogelijk nog gebruiken kunnen. Dit loopt uiteen van fietsen tot koeien. “Vanmorgen komen de terugtrekkende Duitsers door Herpt. Het is een ordeloze bende. Een ieder sjokt en sjouwt op eigen houtje langs de weg”, aldus het verslag van 19 september 1944.

Trudokerk

Voor de Duitsers de Bergsche Maas oversteken, wordt de historische protestantse Trudokerk opgeblazen. Uit het dagboek blijkt dat, na het vertrek van de Duitsers, Herpt en omgeving tot 5 mei 1945 de frontlinie werd. Daardoor werd Herpt net als andere kernen verplicht om te evacueren. Door het dagboek blijven de gebeurtenissen in Herpt een blijvende herinnering.