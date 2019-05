Dagje Heusden speelt in op behoefte aan groepsuitjes

Pleidooi voor meer samenwer­king culturele organisa­ties gemeente Heusden

14:44 NIEUWKUIJK - Culturele organisaties in de gemeente Heusden moeten meer met elkaar samenwerken. Met behoud van ieders identiteit kan er door het uitwisselen van ervaringen veel van elkaar geleerd worden. Dat was donderdagavond de algemene mening tijdens Cultuurcafé Heusden, dat door Honsoirde in de Cultuurtoren van abdij Mariënkroon in Nieuwkuijk was georganiseerd.