Dak van boerenschuur met 250 zonnepanelen in Hank is een lokale 'energiecentrale'

Bewoners Het Fort dreigen met rechter om arbeidsmi­gran­ten: ‘Waalwijk laat ons in de steek’

6:12 WAALWIJK - Bewoners van Het Fort in Landgoed Driessen dreigen naar de rechter te stappen wanneer Waalwijk geen einde maakt aan de huisvesting van vijftien arbeidsmigranten in een woning in hun straat. Begin juli trok Waalwijk de vergunning voor die huisvesting in. ,,Maar de mensen wonen er nog steeds", aldus Fort-bewoonster Wendy Brouwer. ,,De gemeente weigert te handhaven.”