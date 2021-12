Dakkapel valt van aanhanger in Sprang-Capelle

VIDEO Automobi­list gewond na botsing tegen boom in Oudheusden, vrouw komt met schrik vrij

OUDHEUSDEN - Een automobilist is maandagavond tegen een boom op de Polderweg in Oudheusden gebotst. De bestuurder is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. Een vrouw die ook in de auto zat, kwam met de schrik vrij.

