Dalmatiër Bono (11) begint aan een nieuw leven met zijn hondenrolstoel

Harrie van Oudheusden deed gewoon zijn ding voor de gemeen­schap

9 oktober Deze krant viert zijn 250-jarig bestaan. Daarvan was Harrie van Oudheusden ruim 65 jaar als correspondent in onze regio actief. Harrie was in meerdere opzichten een duurloper: hij overleed deze week op de al even onvoorstelbare leeftijd van 105. Hij heeft de Eerste Wereldoorlog dus nog meegemaakt!