Dankbaar voor 70 jaar geluk

Een 50- en 60-jarig huwelijk komt nogal eens voor. Beduidend zeldzamer is echter een 70-jarig ofwel platina huwelijk. Maar deze vrijdag is er in verpleeghuis Altenahove in Almkerk een feestje. Voor Roeland Verbeek (91) en Maaike van Daalen (89) is het de dag dat ze 70 jaar geleden zijn getrouwd.