Dat zijn ze dan, de nieuwe jeugdburgemeesters van Heusden: Dounia El Quattassi en Kick Kiefmeijer

Zestien kinderen zetten woensdagavond in het gemeentehuis in Vlijmen hun beste beentje voor, in een poging gekozen te worden tot Heusdens jeugdburgemeester 2023. Dat gebeurde onder het toeziend oog van ouders en andere familieleden. De zestien deden hun uiterste best de jury te overtuigen dat juist zíj gekozen moesten worden tot het hoogste ambt van de gemeente. Die jury bestond uit burgemeester Willemijn van Hees, Frans van Buul van scholenstichting Scala en wethouder Peter van Steen.

Bij de presentaties vroegen de kandidaten vaak aandacht voor het aanpassen van de speeltuinen. Ook duurzaamheid, het opruimen van zwerfafval en het maken van vlogs over de gemeente scoorden goed. Kick Kiefmeijer, die op de Olof Palmeschool in Drunen zit, en Dounia El Quattassi, van De Dromenvanger in Oudheusden kwamen als winnaars uit de bus.

Ambassadeurs

Het woord ‘winnaars’ veronderstelt dat er er ook verliezers zijn, maar volgens burgemeester Van Hees is dat niet het geval. De andere veertien deelnemers zijn namelijk benoemd tot ambassadeurs van de gemeente. ,,Daar ben ik ontzettend trots op”,aldus Van Hees. Alle kinderen zijn uitgenodigd het komende jaar mee te blijven denken en verder te praten over belangrijke thema’s in de gemeente.

De nieuwe jeugdburgemeesters worden in de raadsvergadering van dinsdag 14 februari aan de gemeenteraad voorgesteld. Ze krijgen dan ook officieel de ambtsketen overhandigd van Daan en Nienke, hun voorgangers. De jeugdburgemeesters vertegenwoordigen één kalenderjaar met of namens de burgemeester de gemeente bij evenementen, herdenkingen en bijzondere ontvangsten. De activiteiten van Dounia en Kick zijn te volgen via hun Facebookpagina.

Volledig scherm Verkiezing van de jeugdburgemeesters Heusden 2023, in het gemeentehuis in Vlijmen. © gemeente Heusden