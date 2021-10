De 200 buffels van Monique leveren melk, ijs, bonbons en mozzarella: ‘En ze vinden het leuk om te knuffelen’

Inbreker (44) die gereed­schap wilde stelen aangehou­den in Waalwijk

10 oktober WAALWIJK - Een 44-jarige inbreker is in de nacht van zaterdag op zondag aangehouden bij een huis op de Fransen van de Puttestraat in Waalwijk, meldt de politie. De man was vermoedelijk uit op gereedschap in de schuur van de woning.