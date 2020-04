De 80 van de Langstraat gaat definitief niet door: 'We zijn er stil van’

Dinsdagavond werd duidelijk dat alle vergunningsplichtige evenementen tot 1 september verboden zijn. De 80 van de Langstraat is een kleine twee weken later: op 12 en 13 september. Maar volgens stichting De 80 van de Langstraat was er geen andere keus meer dan het evenement af te blazen.

Voorzitter Tijs van Beurden, gaf eerder in deze krant al een soort voorwaarschuwing. Het was onzeker of de Kennedymars door zou gaan. Begin juni zou daar een knoop over worden doorgehakt. Maar dinsdagavond na ‘crisisoverleg’ is het besluit al gevallen.

Onzekerheden

De stichting koesterde lang een sprankje hoop dat de 80 toch door zou gaan. Ze wilde bij de veertigste editie extra groot uitpakken. De voorbereidingen daarvoor waren in volle gang. Maar er zijn te veel onzekerheden. Zijn de problemen begin september wel opgelost, of blijft het coronavirus om zich heen slaan?

Quote Het leed van het coronavi­rus gaat ons aan het hart. Wij zijn er stil van Stichting De 80 van de Langstraat

Het lijkt in ieder geval onmogelijk om bij zo’n groot evenement als de 80 voldoende afstand te houden met ruim 2.000 wandelaars en duizenden feestvierende mensen langs de kant. Vooral bij de start en finish in Waalwijk is het heel druk.

,Maar bovenal gaat het leed van het coronavirus onder onze vrijwilligers, sponsors, deelnemers en alle andere mensen ons aan het hart”, laat het stichtingsbestuur weten. ,,Nu is de tijd om voor elkaar te zorgen en te waken voor elkaars welzijn. Wij zijn er stil van.”

Grote teleurstelling

De stichting begrijpt de grote teleurstelling bij de lopers, die zich al hadden ingeschreven. Maar hoopt ook op begrip van deelnemers en toeschouwers.

Voorzitter Tijs van Beurden liet eerder al weten dat de 80 een feestje voor iedereen moet zijn. Zo niet, dan is het in zijn ogen beter om een jaartje over te slaan.