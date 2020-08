‘De 80 van de Langstraat’ is door corona nog ver weg, maar leeft nu al

WAALWIJK - De belangstelling voor De 80 van de Langstraat blijft groot, ook al is het grote wandelevenement door de coronacrisis dit jaar gesneuveld. In heel korte tijd hebben zich al bijna 550 mensen ingeschreven voor de editie van de Kennedymars van volgend jaar, op 11 en 12 september 2021.

,,We merken dat het evenement enorm leeft”, aldus Tijs van Beurden, voorzitter van stichting De 80 van de Langstraat.

De 80 zou op 12 en 13 september dit jaar de veertigste editie beleven. Maar eind april zette de stichting definitief een streep door een van de grootste evenementen in de Langstraat.

Al die duizenden lopers, de honderden vrijwilligers en vele toeschouwers langs de kant: het is een te grote mensenmassa in coronatijd. Het virus heeft bovendien veel leed veroorzaakt. De stichting heeft daarom besloten de feestelijke jubileumeditie een jaar uit te stellen, en dan de volgende keer extra uit te pakken.

De inschrijving voor het wandelevenement in 2021 is onlangs geopend. Ook al is het nog ruim een jaar wachten, bijna 550 mensen hebben zich nu voor de 80 kilometer lange wandeltocht aangemeld. Inschrijven kan nog tot op de dag van het evenement zelf, dus de lopers hebben nog even.

Van Beurden is blij met de grote belangstelling. ,,We hebben natuurlijk enorm gebaald dat het evenement niet doorging. Normaal gesproken zouden we nu vol in de voorbereiding zitten”, vertelt hij. ,,We krijgen toch veel reacties, vooral nu het weekend dat de 80 eigenlijk gehouden zou worden, dichterbij komt. Mensen zeggen het te missen. Al die reacties doen goed.”

De stichting heeft besloten om geen alternatieve wandeltocht aan te bieden, bijvoorbeeld via een app. ,,De 80 is meer dan alleen lopen. Al die feestende mensen en activiteiten langs de kant. Dat maakt het evenement”, stelt Van Beurden. ,,Ik heb ook nog geen signalen ontvangen van mensen die De 80 op eigen houtje willen gaan lopen.”

De voorbereidingen voor de mars van volgend jaar zijn alweer begonnen. De stichting mikt bij de veertigste editie op maar liefst 4000 deelnemers.

,,Of dat lukt is natuurlijk de vraag, maar we gaan ervoor.” Als De 80 dit jaar was doorgegaan, hadden er waarschijnlijk zo’n 3000 mensen aan de start gestaan. ,,We gaan actief op zoek naar meer lopers”, vertelt Van Beurden. ,,Zo benaderen we het leger, in de hoop dat er pelotons mee gaan lopen. Er is ook de nodige belangstelling uit het buitenland om mee te doen.”