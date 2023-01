De A59 kleurt oranjerood bij Waalwijk, en dat is fijn voor de vleermuis, want die krijgt koppijn van wit licht

Zingen maakt leden van Ons Koor al tien jaar blij. ‘Korenslag zullen we niet winnen, maar daar gaat het ook niet om’

KAATSHEUVEL - Het kost Ons Koor uit Kaatsheuvel weliswaar wat langer om een lied in te studeren, maar dat doet niets af aan het plezier. Het koor voor mensen met een beperking bestaat tien jaar en dat werd zondag gevierd met een jubileumconcert dat zo druk bezocht was dat niet iedereen een zitplaats had.

15 januari